শীতবস্ত্র উপহার পেলো অর্ধশতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশু
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সামাজিক সংগঠন ‘চাইল্ড কেয়ার বাংলাদেশ’র উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের নলখোঁ ত্রিপুরা পাড়ায় অর্ধশতাধিক শিশুকে শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়।
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ইমনের সভাপতিত্বে ও প্রচার সম্পাদক আইয়ুবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাইল্ড কেয়ার বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা আহসান করিম ইমন, কো-চেয়ারম্যান তৌফিকুল ইসলাম তপু, সামাজিক সংগঠন প্রজন্ম মিরসরাইয়ের পরিচালক ওমর ফারুক, প্রজন্ম মিরসরাইয়ের সভাপতি রহিম উদ্দিন প্রমুখ।
শীতবস্ত্র বিতরণ ইভেন্ট কমিটির পরিচালক মাঈন উদ্দিন রাকিব বলেন, ‘আমরা প্রতি বছরই মিরসরাইয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে শীতের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেসব জায়গাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করি। তারই ধারাবাহিকতায় আজ অর্ধশতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুর মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।’
এম মাঈন উদ্দিন/এসআর