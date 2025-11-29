গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেলো শিশুর, ক্ষোভে প্রাইভেটকারে আগুন

গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেলো শিশুর, ক্ষোভে প্রাইভেটকারে আগুন
মাদারীপুরে দ্রুতগামী একটি প্রাইভেটকারের ধাক্কায় সুরাইয়া কাজী (১০) নামে এক পথচারী শিশু নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় মিম কাজী (১২) নামে আরেক শিশু আহত হয়েছে।
এ ঘটনায় আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রাইভেটকারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দেয় এলাকাবাসী। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের হবিগঞ্জ ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সুরাইয়া কাজী একই এলাকার দেলোয়ার কাজীর মেয়ে। গুরুতর আহত অপর শিশু মিম কাজী একই এলাকার মামুন কাজীর মেয়ে।
পুলিশ, নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির একটি প্রাইভেটকার তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সুরাইয়া মারা যায়। মিম গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রাইভেটকারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এসময় গাড়িতে থাকা একজনকে আটক করে গণপিটুনি দেয় এলাকাবাসী। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে গাড়িতে থাকা আরও তিনজন দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়। গাড়িচালকসহ প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা সবাই মাতাল ছিল। তাদের সবার বয়স ১৫-১৬ বছর।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। স্থানীয়রা গাড়িচালকসহ একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
