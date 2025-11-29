  2. দেশজুড়ে

ঝালকাঠিতে একসঙ্গে তিন নবজাতকের জন্ম দিলেন গৃহবধূ

মো. আতিকুর রহমান মো. আতিকুর রহমান ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৯:০৯ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
ঝালকাঠিতে একসঙ্গে তিন নবজাতকের জন্ম দিলেন গৃহবধূ

ঝালকাঠিতে সিজারিয়ান অপারেশনে একসঙ্গে তিন নবজাতক জন্ম দিয়েছেন এক প্রসূতি। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শহরের বিআইপি রোডস্থ মডেল ক্লিনিকে তাদের জন্ম হয়। প্রসূতি মা ও তিন নবজাতকের ওজন এবং উচ্চতা স্বাভাবিক রয়েছে।

ক্লিনিকের ব্যবস্থাপক মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, প্রসূতি গৃহবধূ দক্ষ গাইনি চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর নিয়মিত তাকে দেখানো ও চেকআপ করাতেন প্রসূতি। শুক্রবার সকালে তাকে ওই গৃহবধূকে ক্লিনিকে ভর্তির পরামর্শ দেন চিকিৎসক। সকালে ভর্তির পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্ধ্যায় অপারেশনের সিদ্ধান্ত হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে অধ্যাপক (গাইনি) ডা. খুরশিদ জাহান সিজারিয়ান অপারেশন করেন। নবজাতকদের দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের ক্লিনিকে এই প্রথম অভূতপূর্ব সিজারিয়ান সফল অস্ত্রোপচার, যাতে একই মায়ের থেকে তিনটি সন্তান পৃথিবীর আলো দেখছে। সবারই স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক থাকায় পরিবারের পাশাপাশি আমরাও আনন্দিত।

মো. আতিকুর রহমান/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।