মাত্র ২০ যাত্রী নিয়ে বরিশাল পৌঁছালো স্টিমার ‘পিএস মাহসুদ’

মাত্র ২০ যাত্রী নিয়ে বরিশাল পৌঁছালো স্টিমার ‘পিএস মাহসুদ’
মাত্র ২০ পর্যটক নিয়ে প্রথম যাত্রায় বরিশাল পৌঁছালো বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) মালিকানাধীন শতবর্ষী স্টিমার ‘পিএস মাহসুদ’।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নগরীর ত্রিশ গোডাউন জেটিতে নোঙর করেছে স্টিমারটি। এর আগে সকাল সাড়ে ৮টায় রাজধানীর সদরঘাট থেকে বরিশালের উদ্দেশে যাত্রা করে স্টিমারটি। টানা ১১ ঘণ্টা পর বরিশালে পৌঁছায় স্টিমারটি। এর মাধ্যমে তিন বছর বিরতির পর ঢাকা-বরিশাল রুটে আবারও যাত্রী পরিবহন শুরু করল বিআইডব্লিউটিসি।
বিআইডব্লিউটিসির উপমহাব্যবস্থাপক খন্দকার তানভীর হোসেন বলেন, প্রথম যাত্রায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ৪১ জন যাত্রী ঢাকা থেকে রওনা হন। এর মধ্যে ২১ জন চাঁদপুরে নামেন। অবশিষ্ট ২০ জনকে নিয়ে বরিশালে পৌঁছায় স্টিমারটি। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণির (চেয়ার) কোনো যাত্রী ছিলেন না। শনিবার সকালে স্টিমারটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় স্টিমারটি বরিশালে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান বরিশালের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. আহসান হাবিব ও জেলা প্রশাসক খায়রুল ইসলাম সুমন।
জানা গেছে, প্রথম শ্রেণির এসি কামরা ও দ্বিতীয় শ্রেণি নন-এসি কামরা। প্রথম শ্রেণির ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণি তিন হাজার ৩০০ টাকা। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণির ভাড়া (চেয়ার) ৬০০ টাকা। একই রুটে চলাচল করা অন্যান্য লঞ্চে প্রথম শ্রেণির কেবিন ভাড়া দুই হাজার টাকা এবং চেয়ার শ্রেণির ভাড়া ৭০০ টাকা। এ কারণে বিআইডব্লিউটিসির যাত্রী সংকট কাটবে কি না এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা।
নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন স্টিমারের হারানো স্মৃতি ফেরাতে সার্ভিসটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেন। নতুনভাবে যাত্রা শুরুর জন্য ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে স্টিমারটিকে সংস্কার করা হয়েছে। কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ন রেখে নতুন করে সাজানো হয়েছে এর অভ্যন্তরীণ প্রায় সবকিছু। প্রতি শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে বরিশাল এবং শনিবার সকালে বরিশাল থেকে ঢাকায় যাত্রা করবে স্টিমারটি। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ঢাকার আশপাশে পর্যটন বাণিজ্যের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে এটি।
গত ২১ নভেম্বর এটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর নির্ধারিত দিন ছিল। তবে যাত্রী সংকটের কারণে সেদিনের যাত্রা বাতিল হয়।
উল্লেখ্য, পিএস মাহসুদ শত বছরের পুরোনো স্টিমার। নৌযানটি ১৯২৩ সালে কলকাতায় নির্মাণ করা হয়েছিল। পদ্মা সেতু চালুর পর যাত্রী সংকটে বিআইডব্লিউটিসি যাত্রীবাহী স্টিমার চলাচল বন্ধ করে দেয়।
শাওন খান/এফএ/এমএস