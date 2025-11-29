  2. দেশজুড়ে

বরগুনায় বিএনপিতে যোগ দিলেন ৭ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৯:২০ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
বরগুনায় বিএনপিতে যোগ দিলেন ৭ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী

বরগুনার বেতাগী উপজেলায় ৭ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষ বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতা শ্রী মনি সংকর, ঝর্ণা রানী, শ্রী গৌতম সরকার ও শ্রী তপন সরকারের নেতৃত্বে তারা বিএনপিতে যোগ দেন। এ সময় বিএনপিতে যোগদানকারীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও বরগুনা-২ আসনের মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম মনি।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে বেতাগী পৌরশহরের জেলেপাড়া শ্রী শ্রী সার্বজনীন মন্দির ও হোসনাবাদ ইউনিয়নের ঝিলখোলা এলাকার চল্লিশঘর গ্রামে আয়োজিত পৃথক দুটি মতবিনিময় সভায় তাদের বিএনপিতে যোগদান সম্পন্ন হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন বেতাগী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. হুমায়ুন কবির মল্লিক। এসময় জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ফজলুল হক মাস্টার, বেতাগী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান কবির, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাবেদুল ইসলাম জুয়েল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব ফয়জুল মালেক সজীব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জেলা পূজা উদযাপন ফোরামের সভাপতি শ্যামল চন্দ্র হাওলাদার বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জনগণ বিরক্ত হয়েছে। তারেক রহমান যদি আমাদের একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ উপহার দেয় তাহলে আমরা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানসহ সকলেই যার যার ধর্ম পালন এবং শান্তিতে থাকতে পারবো।

এসময় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মনি বলেন, তারেক রহমান পরিষ্কারভাবে বলেছেন, হিন্দুদের জানমালের কোনো ক্ষতি হবে না। সংবিধান তাদের যে অধিকার দিয়েছে তা শতভাগ ভোগ করার অধিকার তাদের আছে ও ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, এ রাষ্ট্রই হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবে। পাঁচ তারিখের পরে বিএনপির নেতৃত্বে এখানকার হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পেরেছেন। তারেক রহমান বলেছেন, কোনো সংখ্যালঘু হিসেবে নয় পরীক্ষায় যারা ভালো করবে তারাই চাকরি পাবে।

তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘু হিসেবে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতেই সবাই চাকরি পাবে। অতীতে হিন্দুদের জমি দখলের বেশিরভাগ ঘটনায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ সংবাদমাধ্যমে এসেছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে এসব বন্ধ হবে ও সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত হবে।

নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।