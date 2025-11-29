যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফোরামের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ফোরামের নিরঙ্কুশ জয়
যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। নির্বাচনে ১৩টি পদের মধ্যে ১১টিতেই জয়ী হয়ে হয়েছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সমর্থিত সাবু-গফুর ঐক্য প্যানেল। বাকি দুই পদে জয়ী হয়েছে জামায়াত সমর্থিত ল’ইয়ার্স কাউন্সিল।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মোহসীন আলী। এর আগে সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
ঘোষিত ফলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন একই ফোরামের আব্দুল গফুর। সাবু গফুর ঐক্য প্যানেলে যুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির দুই প্রার্থীও বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনে ৫৩৬ ভোটারের মধ্যে ৫২০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
ফলাফলে সভাপতি পদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু পেয়েছেন ৩৩৭ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত সমর্থিত এম এ লতিফ পেয়েছেন ১৭১ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে ২৭১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এম এ গফুর। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবু মোর্তজা ছোট পেয়েছেন ১৫৪ ভোট। এ পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেফাত রেজওয়ান সেতু পেয়েছেন ৮২ ভোট।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাবু-গফুর ঐক্য প্যানেলের নির্বাচিত অন্যরা হলেন- সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তফা (৩৫৭), গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির বাসুদেব বিশ্বাস (২৪৯)। এছাড়া যুগ্ম-সম্পাদক নূর আলম পান্নু (৩৪৯), সহকারী সম্পাদক সেলিম রেজা (৩৩৭) ও গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির আশরাফুল আলম (২৪৯), গ্রন্থাগার সম্পাদক কামরুল হাসান সোহেল (২৫০)। কার্যকরী সদস্যের ৫টি পদের তিনটিতে বিএনপি ও দুইটিতে জামায়াত সমর্থিতরা জয়লাভ করেছেন। বিএনপি সমর্থিতরা হলেন- রেহেনা খাতুন (৩৫৫), মঞ্জুরুল মাহমুদ লিটু (৩১৮), মৌলুদা পারভীন (৩১৮), জামায়াত সমর্থিত শফিকুল ইসলাম (২৬৯), আজহারুল ইসলাম (২৬০)।
মিলন রহমান/এমএন/এমএস