ফরিদপুরে বাসচাপায় কলেজছাত্রী নিহত

ফরিদপুরে বাসচাপায় কলেজছাত্রী নিহত
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সড়ক পারাপারের সময় ইমারত পরিবহনের একটি গাড়ির চাপায় সাহিদা আক্তার (১৮) নামে এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) ১০টার দিকে উপজেলার আলগী সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের এ দুর্ঘটনা ঘটে
নিহত সাহিদা উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সৌয়াদী গ্রামের শেখ শাহাদাত হোসেনের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সাহিদা রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন। এসময় গোপালগঞ্জগামী ইমারত পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি গাড়ি তাকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ লোকজন দুই-তিনটি যানবাহন ভাঙচুর করেন। পরে হাইওয়ে পুলিশ, স্থানীয় থানা পুলিশ ও যৌথ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, সোয়াদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এক কলেজছাত্রী সড়ক পারাপারের সময় গাড়ির চাপায় নিহত হন। পরে স্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এমএন/জেআইএম