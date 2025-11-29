  2. দেশজুড়ে

কুলখানি নিয়ে ব্যঙ্গ

বাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৪:৪৪ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে মুরাদ হোসেন (৩৮) নামে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে পবহাটি সিটি মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুরাদ হোসেন পবহাটি মণ্ডল পাড়ার মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গত শনিবার মুরাদ হোসেনের বাবা আফজাল হোসেন মারা যায়। বাবার মৃত্যুর পর কুলখানি না করায় তার চাচাতো ভাই আলম মণ্ডল ব্যঙ্গ করে বলেন, ‌‌‌‘ভিক্ষা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করতে'। এ নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় মুরাদ হোসেন ও আলম মণ্ডলের কথাকাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই জেরে শনিবার দুপুরে পবহাটি সিটি মোড়ে মুরাদ বসে থাকা অবস্থায় তার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে সৌরভ তিনটি মোটরসাইকেলে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ মুরাদের ওপর হামলা করে।

এ সময় মুরাদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মুরাদকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুূল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাটি শুনা মাত্রই আমাদের ফোর্স ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিকে ধরতে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

এম শাহজাহান/কেএইচকে/জেআইএম

