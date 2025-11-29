রাজনৈতিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উন্নয়ন করতে চাই: মঞ্জু

রাজনৈতিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উন্নয়ন করতে চাই: মঞ্জু
আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, ‘রাজনৈতিক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে ফেনীতে উন্নয়ন করতে চাই। এখানে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কথা, হয়নি। সেগুলো নিয়ে কাজ করতে চাই। জোটের বিষয়ে আমরা চেষ্টা করছি, জোট হলেও ভালো তবে না হলেও জনগণের কাছে যে অঙ্গীকার সেটি নিয়ে কাজ করে যাব।’
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকালে নিজ নির্বাচনি এলাকা ফেনী বড় বাজারে গণসংযোগ কালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘খালেদা জিয়া খুবই অসুস্থ। আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তার অর্গানগুলো ফেইল করে যাচ্ছে। তার সুস্থতায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই।‘
তিনি বলেন, ‘ফেনী সবসময় উন্নয়ন বঞ্চিত ছিল। এখানে মেডিকেল কলেজ-ইউনিভার্সিটি হওয়ার কথা, হয়নি। আমরা সেগুলো নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছি।
এবি পার্টির এ নেতা বলেন, ‘আমার নিজ এলাকা শর্শদী বাজার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি গণসংযোগ শুরু করেছি। মানুষ আমাকে ভালোভাবে গ্রহণ করছে। এটি আমাদের জন্য খুব আনন্দের। আমাদের সমাধানে কাজ করব।’
বিকেলে শহরের বড় মসজিদ রোড থেকে শুরু করে বড় বাজার ও তার আশপাশের দোকান এবং মিজান রোড অব্দি নির্বাচনি লিফলেট বিতরণ করেন। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়াও বড় বাজারে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পরিদর্শন করেন তিনি।
গণসংযোগকালে এবি পার্টির জেলার সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আফলাতুন বাকীর সভাপতিত্বে এ সময় কেন্দ্রীয় নেতা বারকাজ নাসির আহমাদ, তোফাজ্জল হোসেন রমিজ, জেলা যুগ্ম সদস্যসচিব মামুন আনসারী, নজরুল ইসলাম কামরুল, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক হাবীব মিয়াজী, যুব পার্টির সদস্যসচিব ইব্রাহিম সোহাগ, ইউনিয়ন সভাপতি মোস্তাফিজ পারভেজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/আরএইচ