টাঙ্গাইলে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ১০

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা এলাসিন বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

সকালে টাঙ্গাইল-৬ আসনে জুয়েল সরকারকে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন বাজারে মানববন্ধনের আয়োজন করে সমর্থকরা। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এসময় বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া রবিউল আউয়াল লাভলুর একই সঙ্গে লিফলেট বিতরণের মিছিল বের হয়। পরে লাভলুর সমর্থকরা জুয়েল সরকারের বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করে। এসময় উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। এতে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এলাসিন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রিয়াজ সিকদার বলেন, খালেদা জিয়ার রোগমুক্তিতে এলাসিন বাজারে দোয়া মাহফিল শেষে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী রবিউল আউয়াল লাভলুর মনোনয়ন বাতিল করে জুয়েল সরকারের দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। শাস্তিপূর্ণ মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের হলে অতর্কিতভাবে লাভলুর সমর্থিত লোকজন হামলা করে। এতে আমাদের সাতজন আহত হয়। এ ঘটনায় দোষীদের বিচারের দাবি করছি।

লাভলুর সমর্থিত ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি রুবেল মোল্লা বলেন, দলের মনোনীত প্রার্থী লাভলুর সমর্থনে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ চলছিল। এসময় জুয়েল সমর্থিত লোকজন আমাদের ওপর হামলা করে। এসময় আমাদের সমর্থিত একজনের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। এসময় আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হন।

এ ব্যাপারে দেলদুয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শোয়েব খান বলেন, ঘটনার পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ বিষয়ে কেউ এখনো অভিযোগ দেয়নি।

