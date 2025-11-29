  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে আট দলের সমাবেশে তিন লাখ লোক সমাগমের আশা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
রাজশাহীতে আট দলের সমাবেশে তিন লাখ লোক সমাগমের আশা

রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদরাসা মাঠে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা আট দলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রায় আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ সমাগমের প্রত্যাশা করছেন আয়োজকরা। আগামীকালের (রোববার) এ সমাবেশকে ঘিরে প্রায় সব ধরনের প্রস্তুতিই শেষ করেছেন তারা।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে সমাবেশস্থল পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান জামায়াত ইসলামীর রাজশাহী মহানগর শাখার সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল।

তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আদেশ জারি এবং এর ওপরে গণভোট অনুষ্ঠানসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত আট দলের যে বিভাগীয় শহরে সমাবেশের শুরুতেই আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ নভেম্বর রাজশাহীতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। আমাদের প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ।

তিনি আরও বলেন, আমরা মোটামুটি মাঠের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিদর্শন করলাম। আমাদের মাইক সেটআপের কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা মাইকের সাউন্ড টেস্টসহ পরীক্ষাগুলো সম্পন্ন করেছি। স্টেজের সামান্য কাজ ছাড়া বাকি সব কাজই ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সমাবেশে লোক সমাগম প্রসঙ্গে ইমাজ উদ্দিন বলেন, রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকেই আমাদের নেতাকর্মীরা, সাধারণ মানুষ আসবেন। তারা আট দলের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে আগামী দিনের জন্য দিক নির্দেশনা শুনবেন। আমরা আশা করছি, এখানে আড়াই থেকে প্রায় তিন লাখ লোকের সমাগম হবে। এ মাঠে হয়ত ধরবে না, আমরা ফায়ার সার্ভিস, ঘোষপাড়া মোড় থেকে একেবারে নদীর ধার পর্যন্ত যে বড় রাস্তা এই রাস্তাগুলো ভর্তি হয়ে যাবে। এই সমাবেশের জনস্রোতে শহরের আনাচে কানাচে পরিপূর্ণ থাকবে বলে আমরা আশা করছি।

এসময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রাজশাহী মহানগরের সভাপতি হুসাইন আহমদ, জেলা সভাপতি হাফেজ মাওলানা মুরশিদ আলম ফারুকি, জেলা সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ সুজন, জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরীর নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, রাজশাহী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম মর্তুজা, নগর জামায়াতের সহকারী প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান আশু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।