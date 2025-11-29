বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আধুনিক শহর হবে নোয়াখালী: শাহজাহান

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আধুনিক শহর হবে নোয়াখালী: শাহজাহান
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-৪ আসনে দলের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মো. শাহজাহান বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে নোয়াখালীকে সিটি করপোরেশন ঘোষণাসহ আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করা হবে। এসময় তিনি নোয়াখালী বিভাগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতাও প্রকাশ করেন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) নোয়াখালী প্রেস ক্লাবে নোয়াখালী-৪ (সদর-সূবর্ণচর) আসনের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
মো. শাহজাহান বলেন, ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত টানা চারবার আমি এ আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য ছিলাম। এ সময় এলাকার অবকাঠামোসহ আইনশৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি করা হয়। কিন্তু বিগত ফ্যাসিস্টরা এলাকায় উন্নয়নের নামে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের সময়ে কিশোর গ্যাংয়ের উন্নতি হয়েছে।
তিনি বলেন, সারা দেশে ধানের শীষের জোয়ার উঠছে। ইনশাল্লাহ জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি আবারও ক্ষমতায় আসবে। তখন নোয়াখালীর বড় বড় মেঘা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ জেলাকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করা হবে।
মো. শাহজাহান বলেন, হাতিয়ার চেয়ারম্যান ঘাট পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ, সূবর্ণচর এক্সপ্রেস চালু, স্বাস্থ্যসেবাকে আধুনিকায়ন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ, পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, বয়োজ্যেষ্ঠদের দিয়ে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করা, কিশোর গ্যাং নির্মূল, জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প গ্রহণসহ নদীশাসন করে পর্যটনকে উৎসাহিত করা হবে।
তিনি নির্বাচনি আসনের সদর ও সূবর্ণচর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ফিরিস্তি তুলে ধরে সাংবাদিকদের বলেন, এটা প্রাথমিক উন্নয়ন ভাবনা। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে পূর্ণাঙ্গ ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা থাকলে আপনারা লিখিত আকারে দিলে আমরা তা অন্তর্ভুক্ত করে নিবো।
এ সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন অকুতোভয় সৈনিক উল্লেখ করে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে দোয়া-মোনাজাত করেন বিএনপির এ নেতা।
মতবিনিময় সভায় নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, সদস্য সচিব হারুনুর রশিদ আজাদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এবিএম জাকারিয়া, সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান, কামরুজ্জামান হাফিজ, দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাবের আহমেদ, জেলা যুবদলের সেক্রেটারি নুরুল আমিন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/কেএচইকে/জেআইএম