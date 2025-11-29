চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত
চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্তে গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ নিয়ে গেছে বিএসএফ। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার গয়েশপুর সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম শহিদুল ইসলাম (৩৭)। তিনি উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের নস্কর আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে শহিদুলসহ পাঁচ-ছয়জন বাংলাদেশি ৭০ নম্বর মেইন পিলারের কাছ দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসময় বিএসএফের ৩২ ব্যাটালিয়নের টহলরত সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্যরা দ্রুত বাংলাদেশের ফিরে আসেন।
বিজিবির মহেশপুর ৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, সীমান্ত পিলারের প্রায় ৫০ গজ ভেতরে এ ঘটনা ঘটেছে। মরদেহ ফেরত আনতে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।
হুসাইন মালিক/আরএইচ