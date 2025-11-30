চুয়াডাঙ্গা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সরোয়ার, সম্পাদক আলম

চুয়াডাঙ্গা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সরোয়ার, সম্পাদক আলম
চুয়াডাঙ্গা উৎসবমুখর পরিবেশে জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদে মারুফ সরোয়ার বাবু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে খন্দকার অহিদুল আলম ওরফে মানি খন্দকার নির্বাচিত হন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট ১৫ প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
রাত ৮টার দিকে নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট শহিদুল হক আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলাফল সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫টি পদে মোট ২৯ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৯৭ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। যার মধ্যে ১১টি ভোট বাতিল বলে গণ্য হয়।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ১০টি পদে বিজয়ী হয়েছে। ফোরামের বিদ্রোহী প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে ১টি পদে জয় পায়। এছাড়া জামায়াত সমর্থিত বাংলাদেশ ল’ইয়ার্স কাউন্সিলের ৩ প্রার্থী ও সহসভাপতি পদে ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন।
নির্বাচনে সভাপতি পদে মারুফ সারোয়ার বাবু ১১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আকসিজুল ইসলাম রতন (১১০ ভোট) ও মোর্তজান হোসেন (৯৮ ভোট)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৭৫ ভোট পেয়ে খন্দকার অহিদুল আলম ওরফে মানি খন্দকার বিজয়ী হন।
যুগ্ম সম্পাদক পদে আফরুজা আকতার (১৫৭ ভোট) ও হারুনর রশিদ বাবলু (১২২ ভোট) নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন রুবিনা পারভীন রুমা (১১৫ ভোট)।
সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন মুহাম্মদ ইকরামুল হক (১৪৩ ভোট), ফরজ আলী (১৪২ ভোট), আশিকুর রহমান রাজ (১৩৫ ভোট), তানভীর আহম্মদ শাওন (১৩৫ ভোট), শরিফুল ইসলাম (১২৪ ভোট) ও রাগিব আহসান (১০৭ ভোট)।
অপরদিকে কোষাধ্যক্ষ পদে এস.এন.এ হাশেমী এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আতিয়ার রহমান বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচনে পরাজিতদের মধ্যে সভাপতি পদে আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দীন (৪০ ভোট), সাঈদ মাহমুদ শামীম রেজা ডালিম (২০ ভোট) ও আকরাম হোসেন (১৪ ভোট) রয়েছেন। সহসভাপতি পদে আব্দুল্লাহ আল মামুন (৮৭ ভোট) ও সিরাজুল ইসলাম (৬৯ ভোট) প্রাপ্ত হন।
সাধারণ সম্পাদক পদে আহসান আলী (৭১ ভোট), আসাদুজ্জামান আসাদ (৩৮ ভোট) ও আনছার আলী (২ ভোট) পরাজিত হন।
যুগ্ম সম্পাদক পদে মসিউর রহমান পারভেজ (৯২ ভোট) এবং গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে আমজাদ আলী শাহ (৭১ ভোট) পরাজিত হয়েছেন।
সদস্য পদে পরাজিত হন হাসিবুল ইসলাম ইব্রাহিম (১০৭ ভোট), সৈয়দ ফারুক উদ্দিন আহমেদ (১০৬ ভোট), বেলাল হোসাইন বাদল (৯৭ ভোট) ও মো. আক্তারুজ্জামান (৮৫ ভোট)।
নবনির্বাচিত সভাপতি মারুফ সারোয়ার বাবু বলেন, সব আইনজীবীর সহযোগিতা নিয়ে বার ও বেঞ্চ পরিচালনায় কাজ করব।
জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক আ.স.ম. আব্দুর রউফ বলেন, ফোরামের প্রতি আস্থা রাখায় ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বারের উন্নয়ন ও আইনজীবীদের স্বার্থে একযোগে কাজ করতে চাই।
নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন আহ্বায়ক আলহাজ্ব শহিদুল হক, সদস্য হানিফ উদ্দিন ও ছরোয়ার হোসেন।
হুসাইন মালিক/এনএইচআর