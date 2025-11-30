ছয় মাস পর কয়লা পেয়ে প্রাণ ফিরলো গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের কড়ইতলী ও গোবরাকুড়া স্থলবন্দর ৬ মাস বন্ধ থাকার পর অবশেষে সচল হয়েছে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে ভারত থেকে ২০ ট্রাক কয়লা স্থলবন্দর দিয়ে প্রবেশ করলে স্থলবন্দর দুটি সচল হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন কড়ইতলী-গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক পার্থ ঘোষ।

তিনি বলেন, চলতি বছরের ৮ মে কড়ইতলী ও গোবরাকুড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ৮৪ ট্রাক কয়লা আমদানির পর আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। কয়লা আমদানি না হওয়ায় স্থলবন্দরে শুরু হয় সুনসান নীরবতা। দীর্ঘ ছয় মাস বন্দ থাকার পর ২০ ট্রাকে প্রায় ২৪০ টন কয়লা এসেছে। এতে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে।

স্থলবন্দর সূত্র জানায়, কড়ইতলী ও গোবরাকুড়া স্থলবন্দর দিয়ে বছরের ছয় মাস কয়লা আমদানি হয়। এতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েন শ্রমিকরা। অনেকে বেকার হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের মুখে তিনবেলা আহারও জুটাতে পারেন না। কয়লা ছাড়াও সারাবছর বিভিন্ন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হলে বন্দরকেন্দ্রীক ব্যবসায়ীরা যেমন লাভবান হবে, তেমনি শ্রমিকরা সারাবছর কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করতে পারবে। একইসঙ্গে সরকার পাবে মোটা অঙ্কের রাজস্ব।

স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রায় ২৪০ টন কয়লা প্রবেশের পরই বন্দরের স্থবিরতা কেটে গেছে। ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিয়মিত পর্যাপ্ত কয়লা আমদানি করা হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনের পর ভারত থেকে পাথর আমদানির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে বন্দর দুটি সারাবছর চাঙা থাকবে।

কড়ইতলী-গোবরাকুড়া আমদানি-রপ্তানি গ্রুপের (ব্যবসায়ী সংগঠন) সাধারণ সম্পাদক অশোক সরকার অপু বলেন, ইট ভাটাগুলো চালু হওয়ায় ব্যাপক কয়লার চাহিদা তৈরি হয়েছে। ভারত থেকে নিয়মিত কয়লা আমদানি করা হবে।

তিনি বলেন, পাথর আমদানি করতে ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনা করছি। ন্যায্য দাম নিশ্চিত হলে জাতীয় নির্বাচনের পর পাথর আমদানি শুরু করা হবে। কারণ, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হওয়ার আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা আর কোনো ব্যবসায় টাকা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন না।

