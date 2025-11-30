চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুকুরের পাহারাদারকে চোখ উপড়ে হত্যা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পুকুরের পাহারাদারকে চোখ উপড়ে হত্যা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মো. তোজ্জামেল হক নামে এক পুকুর পাহারাদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করার পাশাপাশি নিহতের একটি চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার শাহাবাজপুর ইউনিয়নের মুসলিমপুর মাঠের একটি পুকুর পাড়ে এ ঘটনা ঘটে। রোববার (৩০ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা পুকুরের পাশে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।
নিহত তোজ্জামের শিবগঞ্জের পার দিলালপুর গ্রামের মৃত জনাব আলীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দা আজিম আহম্মেদ বলেন, প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও পাহারা দিতে বের হন তিনি। তবে ভোরে পুকুরপাড়ে তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে চরম আতঙ্ক। তিনি জানান, মরদেহের শরীরে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গেছে। বিশেষ করে নিহতের বাম চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, এ দৃশ্য উপস্থিত সবাইকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডে শোক আর আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে পুরো এলাকা।
হত্যাকাণ্ডের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা দীর্ঘদিনের শত্রুতা বা পুকুরের মাছ চুরিসংক্রান্ত বিরোধ থেকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ সুপার গৌতম কুমার বিশ্বাস জানান, এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতার অভিযান চলছে।
সোহান মাহমুদ/এমএন