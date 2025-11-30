  2. দেশজুড়ে

স্বচ্ছ আমদানিনীতির দাবিতে নরসিংদীতে মোবাইল ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
নরসিংদীতে স্বচ্ছ আমদানিনীতি ও যৌক্তিক ট্যাক্স কাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নরসিংদী মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন ও মোবাইল ব্যবসায়ীরা। 

রোববার (৩০ নভেম্বর) নরসিংদী শহরের বৌয়াকুর এলাকায় ইনডেক্স প্লাজার সামনে মোবাইল ব্যবসায়ীদের আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইনডেক্স প্লাজার মালিক ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

এসময় ব্যবসায়ীরা বলেন, ‌‘আমরা কোনো সরকারি ব্যবস্থার বিরোধী নই। আমরা শুধু চাই ক্রেতা ও বাজারবান্ধব একটি নীতি। দেশের সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে একটি যৌক্তিক ট্যাক্স কাঠামো ও স্বচ্ছ আমদানিনীতি প্রণয়ন জরুরি।’

তারা অভিযোগ করেন, ২০ কোটি মানুষ মাত্র ৯টি সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। পাঁচ শতাংশ মাফিয়া সিন্ডিকেট মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানির সুবিধা নিয়ন্ত্রণ করছে। কেন আমদানির সুবিধা শুধু হাতেগোনা কয়েকটি গ্রুপের হাতে থাকবে?

আমরা বৈধভাবে ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করি। কিন্তু ৯৫ শতাংশ সাধারণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে কোনো পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্ত আমাদের ব্যবসা ও বাজার স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। এতে প্রায় ২০ লাখ মানুষের রুজি-রুটি বিপদে পড়বে। মোবাইলফোন খাতে ট্যাক্স বৈষম্য দূর হলে দেশের সাধারণ মানুষ দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা পাবে এবং বাজারও স্থিতিশীল হবে।

দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে দিনব্যাপী নরসিংদী জেলার সব মোবাইল দোকান বন্ধ রেখে কর্মবিরতিতে অংশ নেন ব্যবসায়ীরা।

মানববন্ধনে ওয়াহিদুল হাসান, আওলাদ মিয়া, রনি মিয়া, হেলাল মোল্লা, রবিন মিয়া, রনি সাহাসহ শতাধিক মোবাইল ব্যবসায়ী অংশ নেন।

