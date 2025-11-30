টাঙ্গাইলে বাবা হত্যায় ছেলের মৃত্যুদণ্ড

টাঙ্গাইলে বাবা হত্যায় ছেলের মৃত্যুদণ্ড
টাঙ্গাইলের সখীপুরে বাবাকে হত্যার দায়ে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে সিনিয়র ও জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক হাফিজুর রহমান এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াহেদুজ্জামান সখীপুর উপজেলার দড়িপাড়া পশ্চিম পাড়ায় আব্দুস সামাদকে ছেলে।
আদালত সূত্র জানায়, গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি সখীপুর উপজেলার দড়িপাড়া পশ্চিম পাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে নিজের বসতবাড়িতে বাবা আব্দুস সামাদকে হত্যা করে তার ছেলে ওয়াহেদুজ্জামান। ঘটনার দিন রাতে রামদা দিয়ে কুপিয়ে ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান তিনি। পরে নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ সখীপুর থানায় হত্যা মামলা করেন।
টাঙ্গাইল আদালতের পিপি শফিকুল ইসলাম রিপন বলেন, গ্রেফতারের পর আদালতে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। রায়ে হত্যার বিচারে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম