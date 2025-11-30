  2. দেশজুড়ে

আদালত চত্বরে হত্যা প্রসঙ্গে গোলাম পরওয়ার

প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
‌নির্বাচনের দিন ভোট ডাকাতি বা হামলা হবে না—তার নিশ্চয়তা নেই
রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে আট দলীয় বিভাগীয় সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার

খুলনায় আদালত চত্বরে প্রকাশ্যে গুলি করে দুজনকে হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, যে দেশে আদালতের সামনে (চত্বরে) হত্যা হয়, সে দেশে নির্বাচনের দিন ভোট ডাকাতি বা হামলা হবে না—তার নিশ্চয়তা নেই।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজশাহীর মাদরাসা ময়দানে আটদলীয় বিভাগীয় সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

গণভোটের তারিখ পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‌‘একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।’

তিনি অভিযোগ করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরে থাকা কিছু ব্যক্তির পরামর্শে একই দিনে নির্বাচন ও গণভোটের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

‘সরকারের গেজেট কোনো ওহির বাণী নয়’ মন্তব্য করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রয়োজনে তা সংশোধন করে প্রথমে গণভোট, পরে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এসময় জুলাই সনদের সাংবিধানিক সংস্কারগুলোর বিস্তারিত প্রকাশ না করাকে তিনি ‘জনগণের জানার অধিকারের লঙ্ঘন’ বলে উল্লেখ করেন।

নির্বাচনের আগে এখনো প্রশাসনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলামীসহ আটদলীয় জোটের সভা-সমাবেশে হামলার অভিযোগ তুলে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, এ অবস্থায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।

জনগণকে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, এতে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও ভিন্নমত দমনের রাজনীতির পরিবর্তনের পথ সুগম হবে।

সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শোনানো হয়।

সাখাওয়াত হোসেন/এসআর

 

