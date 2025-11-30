  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবন থেকে ৮ জেলে আটক, বনকর্মীদের হুমকি

প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
পশ্চিম সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের অভয়ারণ্য এলাকা থেকে আট জেলেকে আটক করেছেন বনবিভাগের সদস্যরা।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত ও রোববার দিনব্যাপী অভিযানে হলদেবুনিয়ার গাড়াল, ছায়ানদী, আমড়াতলী থেকে তাদের আটক করা হয়।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের রেঞ্জার ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ছয়টি নৌকা, এক হাজার ফুটেরও বেশি দড়ি-বড়শিসহ আনুমানিক ৩০ কেজি মাছ জব্দ করা হয়।

আটক জেলেরা হলেন শ্যামনগর উপজেলার কালিঞ্চি গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪২), আজগর আলী (৩৮), রবিউল ইসলাম (৩৪), চিংড়িখালীর নুর ইসলাম (৪৭), কৈখালীর আব্দুস সালাম (৫৫), আব্দুল জলিল সরদার (৫৪), মনতেজ আলী (৭০) ও সাহেবখালীর ইসমাইল সরদার (৫৬)।

এদিকে অভয়ারণ্য থেকে জেলে আটকের ঘটনায় স্থানীয় ইউপি সদস্য আজগর আলী বুলুসহ স্থানীয় কয়েক সংবাদকর্মী পরিচয়ে বনকর্মীদের হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দ্রুততম সময়ে জামিন না হলে রাস্তাঘাটে হেনস্তার পাশাপাশি নানাভাবে হয়রানি করা হবে বলে ফোনে তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে দাবি বনকর্মীদের।

হলদেবুনিয়া টহলফাঁড়ির ইনচার্জ তানভীর হোসেন জানান, অভয়ারণ্য থেকে জেলেদের আটক করে মুন্সিগঞ্জে নেওয়ার পর থেকে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শুরুতে আজগর আলী বুলু হুমকি দেওয়ার পর আরও কয়েকজন নিজেদের সংবাদকর্মী পরিচয় দিয়ে রীতিমতো শাসিয়েছেন।

সাতক্ষীরা রেঞ্জের রেঞ্জার ফজলুল হক জানান, অবৈধভাবে সুন্দরবনে প্রবেশকারী বনজীবীসহ অভয়ারণ্যে যাওয়া জেলেদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু ব্যক্তি বনকর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নিতে শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে আজগর আলী বুলু জানান, তার এলাকার কয়েকজন জেলে আটক হয়েছেন। আটক জেলেদের স্বজনদের অনুরোধে তিনি ফোন করলেও কোনো হুমকি দেননি।

