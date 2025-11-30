  2. দেশজুড়ে

কৃষকদল নেতার বাড়ির পাশ থেকে লুট হওয়া ৯ মোটরসাইকেল উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
উদ্ধার মোটরসাইকেল

পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্বাচনের প্রচারণাকালে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষের সময় লুট হওয়া ৯টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি ও চরগড়গড়ি গ্রামের বাসিন্দা মক্কেল মৃধার বাড়ির পাশের বাঁশঝাড় থেকে এসব মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

মোটরসাইকেল উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার।

উপজেলার পাকশী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এবিএম মনিরুল ইসলাম জানান, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষের ঘটনায় জামায়াতে ইসলামীর করা মামলার প্রধান আসামি মক্কেল মৃধার বাড়ির পাশের একটি বাঁশঝাড় থেকে ৯টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

ঈশ্বরদী উপজেলা জামায়াতের আমির ড. নুরুজ্জামান প্রামাণিক বলেন, ‌‘সংঘর্ষে আমাদের বহু মোটরসাইকেল লুট হয়েছে। ৯টি উদ্ধার হয়েছে শুনেছি। বাকি মোটরসাইকেল উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের জোরালো ভূমিকা আশা করছি।’

এ বিষয়ে সাহাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী বলেন, ‘জামায়াত নেতাকর্মীর মোটরসাইকেল বিএনপির কোনো নেতাকর্মী লুট করেনি। এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। এসব মোটরসাইকেল কে বা কারা বাঁশঝাড়ে রেখে দিয়েছে।’

ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। পরে এসব মোটরসাইকেল ঈশ্বরদী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নির্বাচনের প্রচারণাকালে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি যগির মোড়ে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে দুই দলের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। এদের মধ্যে ছয়জন গুলিবিদ্ধ হন।

