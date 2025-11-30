অনেক নেতা দেশে আসার সাহস পাচ্ছেন না: এটিএম আজহারুল
জামায়াতের নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, ‘যারা ১৮ কোটি মানুষকে দেশে ফেলে রেখে বিদেশে অবস্থান করে তারা দেশপ্রেমিক হতে পারে না। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বিদেশ থেকে এসে ফাঁসির মঞ্চে চড়েছেন। তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। অনেক নেতা বিদেশ থেকে দেশে আসার সাহস পাচ্ছেন না। ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব ছেড়ে যদি প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন, দুই কূলই হারাবেন।’
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে চৌগাছা শাহাদাৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে যশোর-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘জামায়াত দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে সর্বপ্রথম দেশ থেকে দুর্নীতি মুক্ত করবে। এ দেশটা গরিব দেশ নয়, সম্পদশালী দেশ। আমাদের দেশে চরিত্রবান নেতাদের অভাব। সে কারণে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে।’
জামায়াতের নায়েবে আমির একটি রাজনৈতিক দলকে সমালোচনা করে বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আমরা অমুসলিমদের মুসলমান বানাবো। আপনারা দেখেছেন আওয়ামী লীগের আমলে মন্দিরে হামলা করে জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করা হয়েছে। অথচ গত দুই বছরে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা মন্দির পাহারা দিয়েছে। সারাদেশে দাঁড়িপাল্লার জোয়ার উঠেছে। এ জোয়ারে ভীত হয়ে আমাদের ওপর হামলা করার চেষ্টা করছে। যুবকরা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেবেন। যারা আক্রমণ করতে আসবে তাদের যেমন দুই হাত আছে। আমাদেরও দুই হাত আছে। আমরা প্রতিহত করবো।’
চৌগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির গোলাম মোর্শেদের সভাপতিত্বে জনসভায় জামায়াতের যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসেন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রসুল, যশোর-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
মিলন রহমান/আরএইচ/জেআইএম