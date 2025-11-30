পরকীয়ার জেরে স্বামীকে হত্যা, প্রেমিকসহ স্ত্রীর যাবজ্জীবন

পরকীয়ার জেরে স্বামীকে হত্যা, প্রেমিকসহ স্ত্রীর যাবজ্জীবন
লালমনিরহাটে পরকীয়ার জেরে স্বামীকে হত্যার দায়ে নিহতের স্ত্রী ও তার প্রেমিককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. হায়দার আলী এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন লালমনিরহাট পৌরসভার সাপটানা মাঝাপাড়া এলাকার রহমত আলী মোল্লার মেয়ে ও নিহতের স্ত্রী মমিনা বেগম (২৭) এবং লালমনিরহাট সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের কিসামত ঢঢগাছ পাঙ্গাটারী এলাকার রজমান মুন্সির ছেলে পল্লিচিকিৎসক গোলাম রব্বানী (২৮)।
আদালত ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী জলিলের স্ত্রী মমিনা বেগম চিকিৎসার প্রয়োজনে পল্লিচিকিৎসক গোলাম রব্বানীর কাছে যেতেন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের জেরে তারা জলিলকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জলিলকে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে প্রথমে ও পরে শ্বাসরোধে হত্যা করেন তারা। এ ঘটনায় ২০২১ সালের ২৭ জুলাই লালমনিরহাট সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়।
লালমনিরহাট কোর্ট পরিদর্শক মো. আমিরুল ইসলাম রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মহসীন ইসলাম শাওন/এসআর/জেআইএম