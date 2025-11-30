  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট

অন্নপ্রাশন শেষে ফেরার পথে নৌকা উল্টে শিশুসহ আহত ২০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
অন্নপ্রাশন শেষে ফেরার পথে নৌকা উল্টে শিশুসহ আহত ২০
বাগেরহাটের রামপালে অন্নপ্রাশন শেষে ফেরার পথে নৌকা উল্টে শিশুসহ ২০ জন আহত হয়

বাগেরহাটের রামপালে অন্নপ্রাশন শেষে ফেরার পথে নৌকা উল্টে শিশুসহ ২০ জন আহত হয়েছে।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যার আগমুহূর্তে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন মইদাড়া নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, দাকোপ-চালনা, বাইনতলা থেকে ৫২ জন একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে রামপালের গৌরম্ভা এলাকায় একটি পারিবারিক অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান শেষে ফিরছিল। পথে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ নম্বর গেটের ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছালে দুর্ঘটনাবশত নৌকাটি উল্টে যায়।

এসময় কিছু লোক সাঁতার কেটে তীরে এলেও নারী, বৃদ্ধ ও শিশুরা নৌকার নিচে আটকা পড়ে যায়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিকিউরিটি, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি এবং মেডিকেল টিম তাদের দ্রুত উদ্ধার করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের হাসপাতালে নিয়ে যান।

কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‌‘সবাইকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আহত সবাই বিপদমুক্ত আছেন। তবে তাদের কিছু সময় অবজারভেশনে রাখতে হবে।’

রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান জানান, বিদ্যুৎকেন্দ্রের সিকিউরিটি, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি এবং মেডিকেল টিমের তৎপরতায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

এ বিষয়ে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) তরিকুল ইসলাম বলেন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপের কারণে শিশুসহ আহত সবাইকে উদ্ধার করে নিরাপদে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নাহিদ ফরাজী/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।