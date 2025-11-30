খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় যশোরে সম্মিলিত দোয়া

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় যশোরে সম্মিলিত দোয়া
গুরুতর অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া যশোরে সম্মিলিত দোয়া করা হয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ আসর শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন কয়েক হাজার মানুষ। জেলা বিএনপি এই সম্মিলিত দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করে।
মাঠেই আসরের নামাজ আদায় করা হয়। বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিকলে সাড়ে ৩টার আগে থেকে মুসল্লির ঈদগাহ ময়দানে সমবেত হতে শুরু করেন। আসরের নামাজে ইমামতি করেন জেলা ইমাম পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আব্দুল মান্নান।
মোনাজাতের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) ও যশোর-৩ (সদর) আসনে ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল, শহর শাখার ভারপ্রাপ্ত আমির ইসমাইল হোসেন, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব মুফতি ফিরোজ শাহ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) জেলা সভাপতি নিজামুদ্দিন অমিত, জাতীয় নাগরিক পার্টি যশোর জেলা শাখার সমন্বয়ক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, যশোর সরকারি এম এম কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল কাদের, ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) যশোর জেলা শাখার সাবেক সভাপতি আবু আহসান লাল্টু, জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক এম এ গফুর, যশোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মিজানুর রহমান খান, সম্পাদক তানভীরুল ইসলাম সোহান প্রমুখ।
মিলন রহমান/এসআর/জেআইএম