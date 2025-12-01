  2. দেশজুড়ে

ছাত্রদলকর্মী হত্যা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের জেলা আহ্বায়ক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে ছাত্রদল কর্মী সাদ্দাম হোসেন (৩২) হত্যা মামলার প্রধান আসামি দেলোয়ার হোসেন দীলিপসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। দীলিপ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক।

রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে র‍্যাব-৯ এর সদস্যরা তাকে গ্রেফতার করেছে বলে জানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম। তবে কোন জায়গা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি জানাতে পারেননি।

এর আগে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শহরের কান্দিপাড়ায় গুলি করে ও গলা কেটে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা মো. মস্তু মিয়া বাদী হয়ে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন দিলীপকে প্রধান আসামি করে সাতজনের নাম উল্লেখ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় মামলা করেন।

