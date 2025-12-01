খালেদা জিয়ার সুস্থতা দোয়া মাহফিল, অসহায়দের মাঝে গরুর মাংস বিতরণ

খালেদা জিয়ার সুস্থতা দোয়া মাহফিল, অসহায়দের মাঝে গরুর মাংস বিতরণ
নারায়ণগঞ্জে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া মাহফিল ও গরু সদকা করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাতে নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদুজ্জামানের উদ্যোগে এই গরু সদকা করা হয়।
এদিন শহরের হাজীগঞ্জের জামি’আ হুসাইনিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত বিশেষ দোয়া মাহফিলে অংশ নেন মাসুদুজ্জামান। পরে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গরু সদকা দেন এবং সদকার মাংস নিম্ন আয়ের ও অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণ করে দেন।
এসময় মাসুদুজ্জামান মাসুদ বলেন, আল্লাহর কাছে এবং আপনাদের কাছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জিয়া পরিবারের জন্য দোয়া চাই। স্বাধীনতার পর এই পরিবারই সবচেয়ে বেশি জুলুম-নির্যাতনের শিকার। আমরা প্রত্যাশা করি, আল্লাহর রহমতে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে আবারও জাতির নেতৃত্বে ফিরে আসতে পারবেন। দলমত নির্বিশেষে দেশজুড়ে মানুষ তার সুস্থতার জন্য দোয়া করছে। জনগণের এই প্রার্থনা আল্লাহ নিশ্চয়ই কবুল করবেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব এড. আবু আল ইউসূফ খান টিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সবুর খান সেন্টু, আনোয়ার হোসেন আনু, আতাউর রহমান মুকুল, মহানগর বিএনপির সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক মনির হোসেন সরদার, মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম সজল প্রমুখ।
দোয়া মাহফিলে মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, স্থানীয় মুসল্লি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে/জেআইএম