ফরিদপুর

বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে জামায়াত নেতারা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের সালথায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় হামলা-পাল্টা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় জামায়াত নেতারা।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেলে ফরিদপুর-২ (সালথা-নগরকান্দা ও ভাঙ্গার হামিরদী এবং আলগী ইউনিয়ন) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী মাওলানা সোহরাব হুসাইনের নেতৃত্ব উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়া গট্টি এলাকায় সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের বাড়িঘর পরিদর্শন করেন দলটির নেতারা।

পরিদর্শন শেষে মাওলানা সোহরাব হুসাইন বলেন, জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে সবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে নিজেরাই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। নিজেদের দলের নেতাকর্মীদের ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র ভাঙচুর করে অযোগ্য করে তুলেছে। এটি কোনো রাজনীতি নয়, এটি বর্বরতা।

এসময় সালথা উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল ফজল মুরাদ, উপজেলা নায়েবে আমির আজিজুর রহমান মজনু, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি চৌধুরী মাহবুব আলী সিদ্দিকী, গট্টি ইউনিয়ন জামায়াত সভাপতি মো. তুফাজ্জেল হোসেন, সেক্রেটারি আব্দুল মান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সালথা উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়া বাজার এলাকায় তিনটি স্থানে দুই পক্ষে মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অন্তত ২০টি গ্রামের হাজারো মানুষ অংশ নেয়। এতে উভয়পক্ষের শতাধিক মানুষ আহত হন ও অন্তত ১৮টি বসতবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

