কুষ্টিয়া
যুবদল নেতা বহিষ্কার, প্রত্যাহার না করলে গণপদত্যাগের হুঁশিয়ারি
কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জাকারিয়া আনছার মিলনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা না হলে গণপদত্যাগের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অন্যান্য নেতাকর্মীরা।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কুমারখালী হল বাজার এলাকায় উপজেলা ও পৌর যুবদল আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন হুঁশিয়ারি দেন তারা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক খাইরুল ইসলাম। এসময় উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক আলতাফ হোসেন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নুর আলম বুলবুল, নন্দলালপুর ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব মাহফুজুল আলম, সদকী ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব শহিদুল ইসলামসহ পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে যুবদল নেতা খাইরুল ইসলাম বলেন, শনিবার বিকেলে সদকীতে বেগম জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া চলছিল। ঠিক সেই সময় যুবদলের ভেরিফায়েড পেজে কুমারখালী উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জাকারিয়া আনছার মিলনের বহিষ্কারাদেশের চিঠি দেখে দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা হতবাক ও বিস্মিত হয়েছে।
তিনি আরও জানান, মিলন দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দলের দুর্দিনে কেন্দ্র ঘোষিত সব কর্মসূচি পালন করেছেন। দলকে সুসংগঠিত করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ষড়যন্ত্র করে কেন্দ্রীয় নেতাদের ভুল বুঝিয়ে বহিষ্কারাদেশ করিয়েছে। অতিবিলম্বে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা না হলে উপজেলা ও পৌর যুবদলের নেতৃবৃন্দ গণপদত্যাগ করবেন।
কী কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নুর আলম বুলবুল বলেন, নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই আহ্বায়ক মিলনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না হলে দলের বড় ক্ষতি হবে বলে জানান তিনি।
তবে দলের একটি সূত্র জানায়, কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী। এ আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মিলনের বাবা কুমারখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনসার প্রামাণিক।
মেহেদি রুমীর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মনোনয়ন ঘোষণার পরের দিন থেকেই বিএনপির একটি অংশ ও নুরুল ইসলাম আনসার প্রামাণিকের কর্মী সমর্থকরা নানা আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাকারিয়া মিলন। এ ঘটনায় গত কয়েকদিন আগে তাকে কেন্দ্রীয় যুবদলের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও মেহেদি রুমীর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ও নুরুল ইসলাম আনসার প্রামাণিকের কর্মী সমর্থকরা নানা আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন।
ধারণা করা হচ্ছে দলের প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় যুবদল নেতা জাকারিয়া মিলনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
শনিবার যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, দলীয় নীতি, আদর্শ ও সংহতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সংগঠনের শৃঙ্খলা বিনষ্টের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় প্রাথমিক সদস্য পদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন ও কার্যকর করেছেন।
এতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃতদের কোনো অপকর্মের দায়-দায়িত্ব দল বহন করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সব স্তরের নেতাকর্মীদের তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বহিষ্কৃত যুবদল নেতা জাকারিয়া আনছার মিলন বলেন, ফেসবুকে বহিষ্কার আদেশের চিঠি দেখেছি। কিন্তু দলকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। এসব নিয়ে পরে কথা বলা হবে।
