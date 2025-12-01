  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর

খেলোয়াড়দের ছাত্রদলের হুমকি, শিবিরের ফুটবল টুর্নামেন্ট পণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:০০ এএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত ‘জুলাই শহীদ স্মৃতি আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্ট’র ফাইনাল ম্যাচ পণ্ড হয়ে গেছে। আয়োজকদের অভিযোগ, কলেজ শাখা ছাত্রদলের হস্তক্ষেপে খেলাটি পণ্ড হয়। তবে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে পাল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছে ছাত্রদল।

রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে কলেজের বায়তুল আমান অনার্স শাখা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগের মধ্যকার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফরিদপুর-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক আব্দুত তাওয়াব। প্রথমার্ধে ৪৫ মিনিট খেলা স্বাভাবিক থাকলেও বিরতির পর দুই দলের খেলোয়াড় মাঠে নামেননি। ছাত্রশিবিরের অভিযোগ, বিরতির সময় কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মাঠে এসে খেলোয়াড়দের হুমকি দেন ও খেলা বন্ধে চাপ সৃষ্টি করেন। নিরাপত্তাহীনতার কারণে খেলোয়াড়রা আর মাঠে না ফেরায় ম্যাচটি পণ্ড হয়ে যায়।

রাজেন্দ্র কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ফাহিম বিশ্বাস বলেন, জুলাই শহীদদের স্মরণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। খেলা নিয়ে শুরু থেকেই ছাত্রদল চাপ সৃষ্টি করছিল। ফাইনালের মাঝপথে তাদের হস্তক্ষেপেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

অন্যদিকে কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি পারভেজ খান আহান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সঠিক নয়, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বহিরাগত খেলোয়াড় নামানোর তথ্য পেয়ে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যাই মাত্র। পরে শিক্ষার্থীরাই স্বেচ্ছায় খেলা বর্জন করে। সহিংসতার আশঙ্কা থাকায় আমরা সতর্ক ছিলাম। শিবিরের অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

শিবিরের শহর শাখার সভাপতি আকমাল হোসাইন বলেন, ছাত্রশিবির সবসময়ই সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে শিবিরের এই আয়োজনকে একটি পক্ষ স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। যদিও ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সৈয়দ আদনান হোসেন অনু বলেন, ছাত্রশিবির মূলত ছাত্রদলকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যই নিজেরাই নাটক সাজিয়েছে। আর শিবির ছাত্রদলকে নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এন কে বি নয়ন/এমএন/জেআইএম

