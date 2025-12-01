স্কুলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো শিক্ষিকার

স্কুলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো শিক্ষিকার
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে বেপরোয়া মাটিবাহী ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় সাবিনা খাতুন (৪২) নামে এক স্কুল শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাবিনা খাতুন একই উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের বলদিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ও চিনাধুকুরিয়া গ্রামের সোলাইমান সরকারের মেয়ে। তিনি দুই সন্তানের জননী ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাবিনা খাতুন একটি অটোভ্যানে তার আট বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজ কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বকুলতলা আনসার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাটিবাহী ড্রাম ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করে পুলিশে খবর দেন।
শাহজাদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল লতিফ এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জাগো নিউজকে জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার ও বেপরোয়া গতির ড্রাম ট্রাকটি আটক করেছে তারা। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
