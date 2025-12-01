‘মানসিক চাপ’ কারণ দেখিয়ে এনসিপি ছাড়লেন জেলার প্রধান সমন্বয়কারী

‘মানসিক চাপ’ কারণ দেখিয়ে এনসিপি ছাড়লেন জেলার প্রধান সমন্বয়কারী
ফেসবুকে পোস্ট করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন দলটির রাঙ্গামাটি জেলা সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী বিপিন জ্যোতি চাকমা। রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৮টা ১০ মিনিটে নিজ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে ‘মানসিক চাপের’ কথা উল্লেখ করে এনসিপি ছাড়ার ঘোষণা দেন।
ফেসবুকে বিপিন জ্যোতি চাকমা লিখেছেন, ‘ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দীর্ঘদিনের মানসিক চাপের কারণে, ৩০ নভেম্বর তারিখ হতে দলীয় সকল কার্যক্রম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি শীঘ্রই আমার স্বাক্ষরিত অব্যাহতিপত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকট প্রেরণ করবো।’
তবে এ প্রসঙ্গে জানতে বিপিন জ্যোতি চাকমার মুঠোফোন একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
এর আগে চলতি বছরের গত ১৪ নভেম্বর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে দল থেকে পদত্যাগ করেন রাঙ্গামাটি এনসিপির যুগ্ম-সমন্বয়কারী উজ্জ্বল চাকমা। যুগ্ম-সমন্বয়কারীর পদত্যাগের ১৬ দিনের মাথায় এবার প্রধান সমন্বয়কারীও ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা দিলেন।
গত ৫ এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে রাঙ্গামাটি জেলা এনসিপির ২৪ সদস্য বিশিষ্ট জেলা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। জেলা সমন্বয় কমিটি গঠনের ছয় মাসের মধ্যেই দলটিতে নেতাকর্মীদের বিভেদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এরমধ্যে নভেম্বরের প্রধান সমন্বয়কারীসহ দল ছাড়লেন দুজন।
আরমান খান/এমএন/জেআইএম