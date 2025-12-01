মানিকগঞ্জে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন
মানিকগঞ্জে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) দিনগত গভীর রাতে শহরের মানড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে স্মৃতিস্তম্ভের কিছু অংশ পুড়ে কালো হয়ে যায়।
পুলিশ জানায়, রাতের অন্ধকারে একটি প্রাইভেটকার স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এসে থামে। গাড়ি থেকে নামা দুজন ব্যক্তি আগে থেকে প্রস্তুত করে রাখা দুটি টায়ারে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দ্রুত সরে যায় ঘটনাস্থল থেকে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
এ ব্যাপারে জুলাই আন্দোলনের একাধিক নেতা কর্মীরা জানান, এ সময়ে এসে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়া এবং অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জনের ওপর হামলা করা এটা আসলে আমরা মনে করি প্রশাসনের এক ধরনের দুর্বলতা। এখন শুধু জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে নয় বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতেছে।
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন জানান, ‘পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে আগুন লাগানোর সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’
