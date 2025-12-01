  2. দেশজুড়ে

পাবনায় সংঘর্ষ

বিএনপি নেতার মামলায় জামায়াতের এমপি প্রার্থীসহ ৩১ জনের জামিন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
জামিনপ্রাপ্ত জামায়াতের নেতাকর্মীরা

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষের ঘটনায় বিএনপির সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বাঁধন হাসান আলিমের করা মামলায় পাবনা-৪ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির আবু তালেব মন্ডলসহ ৩১ নেতাকর্মীর জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) পাবনা চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) তরিকুল ইসলাম তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

এর আগে শনিবার (২৯ নভেম্বর) উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ও চরগড়গড়ি গ্রামের মক্কেল আলী মৃধার ছেলে বাঁধন হাসান আলিম বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলায় পাবনা-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির আবু তালেব মন্ডলসহ ৩২ জনকে আসামি করা হয়।

আসামিপক্ষের আইনজীবী সুলতান মাহমুদ এহিয়া জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ঈশ্বরদী উপজেলা জামায়াতের আইনবিষয়ক সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ জাগো নিউজকে বলেন, জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতারা ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা করেছিলেন। এ মামলায় সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মন্ডলসহ ৩২ জনকে আসামি করা হয়। আজ আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক ৩১ জনের জামিন মঞ্জুর করেন।

তিনি আরও বলেন, তুষার নামের আরেক আসামি আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তার জামিন মঞ্জুর করা হয়নি।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের চরগড়গড়ি যগির মোড়ে নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিএনপি -জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংর্ঘষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই দলের শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। আহতদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হন ছয়জন।

শেখ মহসীন/এসআর/এমএস

