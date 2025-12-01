  2. দেশজুড়ে

৯ মাস পর সেন্টমার্টিন গেলো জাহাজ, পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ

প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
আগত পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন স্থানীয়রা

চলতি বছরের পর্যটন মৌসুমের প্রথম দিনে সেন্টমার্টিন পৌঁছালেন এক হাজার ১৭৪ জন পর্যটক। তিনটি পর্যটকবাহী জাহাজে করে দ্বীপে পৌঁছান তারা। আগত পর্যটকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

দীর্ঘ ৯ মাস পর সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ৭টার দিকে নুনিয়াছড়া বিআইডব্লিউটিএ জেটিঘাট থেকে পর্যটক নিয়ে জাহাজগুলো সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে রওয়ানা করে। দুপুরের দিকে তারা দ্বীপে পৌঁছান।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম জানান, মৌসুমের প্রথম দফায় এক হাজার ১৭৪ জন পর্যটক দ্বীপে পৌঁছেছেন। তাদের বরণ করতে জেটিঘাটে স্থানীয় লোকজন ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি আরও বলেন, দেরিতে হলেও পর্যটকদের আগমন দ্বীপবাসীর মধ্যে আনন্দ ও স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

টেকনাফ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিব হাসান চৌধুরী জানান, সকালে নুনিয়ারছড়া বিআইডব্লিউটিএ জেটিঘাট থেকে তিনটি পর্যটকবাহী জাহাজ সেন্টমার্টিনের উদ্দেশে যাত্রা করে। দুপুরের দিকে জাহাজগুলো নির্বিঘ্নে সেন্টমার্টিন দ্বীপে পৌঁছায়।

