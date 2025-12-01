  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের লাইন সংস্কার দাবিতে মানববন্ধন-সড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে তিতাস গ্যাসের লাইন সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বন্দর অঞ্চলের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিবেনীপুল থেকে নোয়াদ্দা পর্যন্ত এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

ত্রিবেনীপুল, নোয়াদ্দা, এনায়েতনগর, সোনাকান্দা, দড়ি সোনাকান্দা, মাহমুদনগর, ফরাজিকান্দা, মদনগঞ্জ, শান্তিনগরসহ একাধিক এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করেন তারা। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান করা না হলে আন্দোলনের হুমকি দেন মানববন্ধনকারীরা।

ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বন্দর উপজেলার ত্রিবেনী পুলের সামনে ভুক্তভোগী মনির হোসেনের নেতৃত্বে ১২টি এলাকার বাসিন্দারা মানববন্ধনে অংশ নেন। তারা প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

ভুক্তভোগী আব্দুস সালাম বলেন, ছোট পেশায় বেতনের অর্ধেকের বেশি টাকা লাকড়ি কিনতে কিনতে শেষ হচ্ছে। তিতাস গ্যাস ও নাসিকের দলাদলিতে আমরা সাধারণ মানুষ তিন বছর ধরে ভুগছি।

হোসিয়ারি শ্রমিক জাহানারা আক্তার বলেন, ‘বুড়ো হয়েছি, কাজে যাওয়ার আগে গরম পানি করবো, করতে পারি না। রান্নাবান্নার কাজে আমাদের ভোগান্তির শেষ নেই।’

এসময় বন্দর থানা বিএনপির সভাপতি ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শাহেনশাহ আহম্মেদ বলেন, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাই। একই সঙ্গে দাবি বাস্তবায়নে রোড কাটিংয়ে নাসিকের কোনো জামানত প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

