ফরিদপুরে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে যুবদল নেতাকে পেটানোর অভিযোগ

ফরিদপুরে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিয়ে যুবদল নেতাকে পেটানোর অভিযোগ
ফরিদপুরের নগরকান্দায় যুবদল নেতা কাইয়ুম মাতুব্বরকে (৩২) পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার কাইচাইল নতুন বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
কাইয়ুম মাতুব্বর উপজেলার কাইচাইল ইউনিয়নের যুবদলের আহ্বায়ক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাইয়ুম মাতুব্বর কাইচাইল নতুন বাজারের রুহুল আমিনের চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। এ সময় কাইচাইল গ্রামের আজগার মিয়ার লোকজন সেখানে এসে হঠাৎ উচ্চস্বরে ‘জয়বাংলা’ স্লোগান দিতে থাকে। কাইয়ুম মাতুব্বর তাদের নিষেধ করলে বেধড়ক মারপিট চালানো হয়।
আহত যুবদল নেতা কাইয়ুম মাতুব্বর বলেন, আমি চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। হঠাৎ আজগার ও তার সহযোগীরা এসে জয়বাংলা স্লোগান দেয়। আমি মানা করলে তারা আমাকে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। বর্তমানে আমি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম জানান, এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এন কে বি নয়ন/এমএস