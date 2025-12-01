ভক্তদের ছারছিনার পীর
হুজুগে বাঙাল হবেন না, যথাসময়ে আমাদের নির্দেশনা পৌঁছে যাবে
ভক্ত, মুরিদান ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্দেশে ছারছিনার পীর মাওলানা শাহ আবু নছর নেছারুদ্দীন আহমদ হুসাইন বলেছেন, আবেগে হুজুগে বাঙাল হবেন না। যথাসময়ে আমাদের দিকনির্দেশনা পৌঁছে যাবে। সে অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ, জাতি ও ইসলামের কল্যাণে ভূমিকা রাখবেন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ছারছিনা দরবার শরিফের তিন দিনব্যাপী মাহফিল আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। মোনাজাতের আগে এ দিকনির্দেশনা দেন ছারছিনার পীর।
ছারছিনার পীর বলেন, ‘দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট অত্যন্ত টালমাটাল অবস্থা। এসময় দেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব রক্ষা ও দেশের গরিষ্ঠ ৯২ শতাংশ মুসলিম জনতার স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে জাতিকে যুগ যুগ ধরে তার খেসারত দিতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা ইসলামি হুকুমত চাই, কিন্তু ইসলামের নামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতবিরোধী ইজমকে প্রমোট করতে পারি না। ইসলামের সূচনা কাল থেকেই সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পরশ ছোঁয়ায় মানুষ ইসলামের অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে আউলিয়ায়ে কেরামের অবদানে সিক্ত। ছারছিনা দরবার শরিফ আউলিয়ায়ে কেরামের সার্থক উত্তরসূরি।’
আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত ড. আবদেলওহাব আস সাইদানী দরবার শরিফে আগমন করেন। তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানান ছারছিনার পীর।
মাহফিলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলজেরিয়া দূতাবাসের অ্যাটাশে সুফিয়ান টুম, আলজেরিয়া দূতাবাসের প্রযুক্তিগত প্রতিনিধি সাঈদ আচাচে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন, নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
তরিকুল ইসলাম/এসআর/এমএস