  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে ধর্ষণ মামলায় যুবকের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্রাকের এক কর্মীকে ধর্ষণের মামলায় জিহাদ শেখ (৩০) নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাগেরহাটের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক সিনি: জেলা ও দায়রা জজ রোজিনা আক্তার আসামির উপস্থিতিতে এ আদেশ দেন।

জিহাদ শেখ বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের বেনেগাতি গ্রামের মৃত লুৎফর শেখের ছেলে।

বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফকির মো. নওরেশু জামান লালন জানান, গত ২৩ সালের ১ আগস্ট দুপুরে কাজের জন্য সদর উপজেলার বেনেগাতী গ্রামের সনাতন দাসের বাড়িতে যায় এনজিও কর্মী। আসামি জিহাদ শেখ ওই বাড়িতে এসে বলে সামনে একটি বাড়ি আছে তারা লোন নেবে বলে ডেকে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় ঘোষদের বাগানের মাটির রাস্তায় পৌঁছালে বৃষ্টি শুরু হয়। ওই সময় রাস্তায় কোনো লোকজন না থাকায় আসামি জিহাদ শেখ ব্রাকের কর্মীর গলায় দা ধরে ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই এনজিও কর্মী বাদি হয়ে বাগেরহাট সদর থানায় জিহাদ শেখকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ অভিযোগপত্র জমা দিলে আদালত আসামি জিহাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। আদালত ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১ বছরের কারাদণ্ড দেন।

নাহিদ ফরাজী/এনএইচআর/এমএস

