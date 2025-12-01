ফরিদপুরে গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কর্মচারীকে কারাদণ্ড
ফরিদপুরে শরীফুল ইসলাম লাবলু নামে গোল্ডেন লাইন পরিবহনের এক কর্মচারীকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এর আগে রোববার দিনগত রাতে তাকে আটক করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আতিকুর রহমান।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ফরিদপুর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে মাদক সেবনরত অবস্থায় শরীফুল ইসলাম লাবলুকে আটক করে। পরের ডোপ টেস্টের মাধ্যমে সেটা প্রমাণিত হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক মো. আতিকুর রহমান জানান, গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কর্মচারী লাবলুকে আটক করে তাকে ডোপটেস্ট করা হলে ডোপটেস্টে গাজা পজিটিভ আসে। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
এন কে বি নয়ন/এমএস