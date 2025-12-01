  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে শ্রীপুর উপজেলার সাচিলাপুর বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসময় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলা এ অভিযানে সার, কীটনাশক, বীজ বিক্রয়কেন্দ্র ও মুদিদোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়।

অভিযানের সময় মেসার্স সাহা ট্রেডার্স-এ তদারকি করে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে অননুমোদিত বীজ বিক্রয় ও বিধিবহির্ভূত মোড়কীকরণ পণ্য বিক্রয়ের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ও ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরে মেসার্স রাজিব ট্রেডার্সকে সার বিক্রয়ের ভাউচার যথাযথভাবে দেওয়া এবং মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক মজুদ ও বিক্রয়ের অপরাধে একই ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মোট দুটি প্রতিষ্ঠানে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়ে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের আইন লঙ্ঘন না করার জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়।

এ সময় অন্যান্য পণ্যের দোকানও তদারকি করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়–বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। সার্বিক সহযোগিতা করেন মো. রবিউল ইসলাম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, মাগুরা এবং মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

