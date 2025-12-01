কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ, শার্শা বিএনপির ২ নেতাকে শোকজ

কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধ, শার্শা বিএনপির ২ নেতাকে শোকজ
যশোরের শার্শা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির ও সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটনকে শোকজ করেছে যশোর জেলা বিএনপি। সোমবার (১ ডিসেম্বর) জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন স্বাক্ষরিত নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়।
নোটিশে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে ।
নোটিশে জানানো হয়, ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল বা মোটরসাইকেল মহড়ায় অংশ না নিতে তাদের আগেই মৌখিকভাবে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। তবে সেই নির্দেশনা অমান্য করে গত ২৯ নভেম্বর দুই নেতার অনুসারীরা কাফনের কাপড় পরে মহাসড়ক অবরোধ করে কর্মসূচি পালন করে। ঘটনাটি জেলা বিএনপির নজরে আসায় তাদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে কেন্দ্রীয়ভাবে সব ধরনের কর্মসূচি স্থগিত রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কাফনের কাপড় পরে সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি করেছে, যা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে।
দলীয় দায়িত্বশীল পদে থেকে এমন কর্মকাণ্ডের দায় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
মিলন রহমান/এনএইচআর/এমএস