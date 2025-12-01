জামায়াতের প্রার্থী হলেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান

জামায়াতের প্রার্থী হলেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান
হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে জামায়াতে ইসলামী। আসনটিতে মনোনয়ন পেয়েছেন দৈনিক আমার দেশের সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এহসানুল মাহবুব জোবায়ের এ ঘোষণা দেন।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি কাজী মহসিন আহমেদ।
তিনি বলেন, কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ আসনটিতে আমাদের প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। এ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানকে।
এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন জেলা আমির মাওলানা কাজী মুখলেছুর রহমান।
জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলায় বিচারপতিদের স্কাইপ কেলেঙ্কারি নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করে আলোচনায় আসেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এমএস