জামায়াতের প্রার্থী হলেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
অলিউল্লাহ নোমান

হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করেছে জামায়াতে ইসলামী। আসনটিতে মনোনয়ন পেয়েছেন দৈনিক আমার দেশের সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এহসানুল মাহবুব জোবায়ের এ ঘোষণা দেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি কাজী মহসিন আহমেদ।

তিনি বলেন, কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ আসনটিতে আমাদের প্রার্থী পরিবর্তন করা হয়েছে। এ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানকে।

এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন জেলা আমির মাওলানা কাজী মুখলেছুর রহমান।

জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলায় বিচারপতিদের স্কাইপ কেলেঙ্কারি নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন করে আলোচনায় আসেন সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান।

