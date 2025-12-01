  2. দেশজুড়ে

এবার নির্বাচন হবে ভয়হীন: রংপুরের পুলিশ সুপার

প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
রংপুরের নবাগত পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন বলেছেন, বিগত নির্বাচন কেমন হয়েছে সবই আমরা জানি। সেটার যেন পুনাবৃত্তি না ঘটে। এবার নিশ্চিত থাকেন সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং কোনো প্রকার শঙ্কা ছাড়া ভয়হীন নির্বাচন হবে। এমন নির্বাচন বাংলাদেশে হবে, যা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে রংপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, ‌‘আমরা সবাই মিলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেবো। অতীতে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমরা ভালোটা প্র্যাকটিস করতে চাই। এজন্য সামনে যে নির্বাচন, এটি মাথায় রেখে আপনারা (সাংবাদিকরা) সংবাদ সংগ্রহ করবেন। তাতে করে যে কোনো ধরনের ঝুঁকি দেখলে আমাদেরকে জানাবেন।’

মারুফাত হুসাইন বলেন, ‘সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ আবু সাঈদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ভিডিও ধারণ করেছেন। জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে দেশের মানুষ রাস্তায় নেমেছে। সাংবাদিকদের ভূমিকার কারণে জাতি আজ উপকৃত হয়েছে।’

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) সুশান্ত চন্দ্র রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ, অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব ডিএসবি) জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

