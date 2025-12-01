সিলেটে রাত সাড়ে ৯টার পর বন্ধ থাকবে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

সিলেটে রাত সাড়ে ৯টার পর বন্ধ থাকবে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
সিলেট নগরীতে রাত সাড়ে ৯টার পর হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান বাদে সব ধরণের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সব মার্কেটের পার্কিং স্পেস পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।
এসএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ৭ ডিসেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যেসব মার্কেট ও শপিংমলের প্ল্যানে পার্কিং স্পেস ছিল কিন্তু পার্কিং স্পেস পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত না রেখে দোকান বা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে পার্কিংয়ের জন্য ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।
আহমেদ জামিল/এসআর