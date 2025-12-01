  2. দেশজুড়ে

সিলেটে রাত সাড়ে ৯টার পর বন্ধ থাকবে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটে রাত সাড়ে ৯টার পর বন্ধ থাকবে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

সিলেট নগরীতে রাত সাড়ে ৯টার পর হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান বাদে সব ধরণের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সব মার্কেটের পার্কিং স্পেস পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি) কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী।

এসএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৭ ডিসেম্বর থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। যেসব মার্কেট ও শপিংমলের প্ল্যানে পার্কিং স্পেস ছিল কিন্তু পার্কিং স্পেস পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত না রেখে দোকান বা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে পার্কিংয়ের জন্য ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

