লক্ষ্মীপুরে জমি নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪৯ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হাসমত উল্যা (৭২) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে অভিযুক্তদের দুটি বসতঘর ভাঙচুর ও মালামালে অগ্নিসংযোগ করেন নিহতের স্বজনরা।

এর আগে সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে রামগঞ্জ পৌরসভার বাঁশঘর এলাকার আহম্মদ আলী হাজী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, অভিযুক্ত তোফায়েল ও মোহন তার চাচা হাসমতের ওপর হামলা করেন। তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। পরে হাসমতকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত তোফায়েল ও মোহনের বসতঘর ভাঙচুর করেন নিহতের স্বজনরা। এসময় ঘরের মালামাল বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়

নিহত হাসমত বাঁশঘর এলাকার আহম্মদ আলী হাজী বাড়ির বাসিন্দা। অভিযুক্ত তোফায়েল ও মোহন একই বাড়ির আমানত উল্যার ছেলে।

নিহতের ছেলে মো. মাসুদ বলেন, ‌‘একাধিকবার জমি নিয়ে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্তরা মানেননি। তারা পরিকল্পিতভাবে বাবার ওপর হামলা চালিয়েছেন। তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।’

ঘটনার পর থেকে তোফায়েল ও মোহন আত্মগোপনে রয়েছেন। এজন্য চেষ্টা করেও তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বারী বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

কাজল কায়েস/এসআর/জেআইএম

