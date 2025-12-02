  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
বেগম খালেদা জিয়ার ‘জানের সদকা’ হিসেবে এতিমখানায় ১১টি খাসি বিতরণ করা হয়

বাগেরহাটে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় ও ‌‘জানের সদকা’ হিসেবে বিভিন্ন এতিমখানায় ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে খানজাহান আলীর (রহ.) মাজার সংলগ্ন এতিমখানায় জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম ১১টি খাসি দেন। এসময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন নেতা উপস্থিত ছিলেন। পরে এতিমখানায় বেগম জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করা হয়।

এদিকে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে জেলা যুবদলের আয়োজনে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম, জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুজন মোল্লাসহ দলের অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

খালেদা জিয়ার ‘জানের সদকা’ হিসেবে এতিমখানায় ১১ ছাগল বিতরণ

আলোচনা সভা শেষে বেগম জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি গোলাম রসুল তরফদার নেওয়াজ।

অন্যদিকে বেগম জিয়ার সুস্থতা কামনায় জেলা ছাত্রদল নেতা আতিকুর রহমান রাসেলের উদ্যোগে একই স্থানে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম বলেন, ‘মসজিদে মসজিদে আমরা আমাদের মায়ের (বেগম জিয়া) সুস্থতার জন্য দোয়া করছি। দেশের মানুষের দোয়ায় তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আমরা চাই, তিনি যেন ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ফাঁসি দেখে যেতে পারেন।’

