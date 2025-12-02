ঝিনাইদহে পানি ঢেলে নষ্ট করা হলো ২ ভাটার কাঁচা ইট
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ইট ভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় দুই ইট ভাটার কাঁচা ইট পানি দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার পর পৌর এলাকার পিন্টু জামানের এইচএমবিএম ও আব্দুর রশিদ খোকনের এএমবিএম নামের ইট ভাটায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান পরিচালনার সময় যশোর পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মুনতাসির রহমান, কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম ও কালীগঞ্জ থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।
তবে অভিযানে কাউকে আটক বা জরিমানা করেনি ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ভাটার কাঁচা ইট ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পানি দিয়ে নষ্ট করে দেয়।
অভিযানের ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের পক্ষে কেউ আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না দিলেও আভিযানিক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকায় এর আগে ভাটা দুটির স্থায়ী চিমনি পরিবেশ অধিদপ্তর ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। এরপরেও পুনরায় ভাটার কার্যক্রম শুরু করেছিলো ভাটা কর্তৃপক্ষ। এ কারণে আজ অভিযান চালানো হয়।
এম শাহজাহান/এনএইচআর