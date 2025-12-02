পঞ্চগড় সীমান্তে নতুন বিওপি উদ্বোধন

  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ের বোদার বড়শশী সীমান্ত এলাকায় নতুন একটি বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) স্থাপন করেছে বিজিবি। সীমান্তে যে-কোনো অপতৎপরতা ঠেকাতে এবং সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারে বিওপি স্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে বড়শশির সরদারপাড়া সীমান্তে নবনির্মিত বিওপির উদ্বোধন করেন বিজিবির রংপুর রিজিওন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম নাছের।

এর আগে নতুন এই ক্যাম্পে প্যারেডের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে ক্যাম্প চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেন রিজিওন কমান্ডার। এ সময় বিজিবির ঠাকুরগাঁও সেক্টর কমান্ডার কর্নেল সুরুজ আলী, নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শেখ মোহাম্মদ বদরুদ্দোজাসহ বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এটি নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের আওতাধীন ১৯তম বিওপি বলে জানায় বিজিবি।

বিজিবি জানায়, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত এলাকায় ভারতের কোনো সীমান্ত কাটা তারের বেড়া নেই। এই সীমান্ত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চোরাচালান, মাদক চোরাকারবারি, অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাসহ নানান সংকটে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন স্থানীয়রা। এই ক্যাম্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরদার পাড়া সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা বসিরুল ইসলাম বলেন, আমাদের এখানে দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় ভারতের কোনো কাটা তারের বেড়া নেই। এই সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ও মানব পাচারের ঘটনা প্রায় ঘটে। নতুন বিজিবি ক্যাম্প উদ্বোধনের মাধ্যমে সীমান্তে যে-কোনো অপতৎপরতা ঠেকাতে বিজিবি কাজ করবে বলে আমরা আশা করি।

বিজিবির উত্তর পশ্চিম রিজিওনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এএসএম নাছের বলেন, এই সীমান্তে একটি বিওপি থেকে পার্শ্ববর্তী বিওপির দূরত্ব বেশি হওয়াতে এই নতুন বিওপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিওপি উদ্বোধনের পর অভিযানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমান্তে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য পাচার, নারী ও শিশু পাচার রোধ করাসহ অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হবে।

