সৈয়দপুর-রংপুর রুটে ৪ দিন ধরে বন্ধ বাস, ভোগান্তি চরমে

প্রকাশিত: ০৬:৫৭ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে এক শ্রমিক নেতাকে নির্যাতনের জেরে ৪ দিন ধরে পরিবহন ধর্মঘট পালন করছেন শ্রমিকেরা। এতে নীলফামারীর সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্র জানায়, কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুরা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন উপ-কমিটির দপ্তর সম্পাদক সফিকুল ইসলামের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধে রংপুর বাস মিনিবাস মালিক সমিতির কয়েকজন নেতাকর্মীর বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে রংপুর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা। পরে স্থানীয়রা আহত সফিকুলকে উদ্ধার করেন এবং বিষয়টি জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের অবহিত করা হয়। এ ঘটনার সঠিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত রংপুর জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির অধীনে চলাচলকারী সব বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় নীলফামারী জেলা শ্রমিক ইউনিয়ন। এরই জেরে শনিবার রাত থেকে রংপুর-নীলফামারী জেলার সদর-সৈয়দপুর-কিশোরীগঞ্জ-জলঢাকা-ডিমলা-ডোমার উপজেলা রুটে সব বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা বলছেন, শ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে তারা মনে করেন।

এদিকে বাস বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পরেছেন যাত্রীরা।

বৃদ্ধ মাকে নিয়ে সৈয়দপুর থেকে রংপুর হাসপাতালে রাওনা দেন আব্দুল খালেক সাবু। তিনি বলেন, মাকে নিয়ে টার্মিনালে নামতেই জানতে পারি বাস চলাচল বন্ধ। পরে ৪শ’ টাকা দিয়ে একটি অটোরিকশা ভাড়া করে রংপুরের উদ্দেশ্যে রাওনা দেই।

নীলফামারী জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, কিশোরগঞ্জের এক শ্রমিক নেতাকে রংপুর বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির কয়েকজন নেতাকর্মী শারীরিকভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করেছেন। এর সুষ্ঠু বিচার এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত না করা হলে রংপুর মালিক সমিতির কোনো বাস নীলফামারীর রুটে চলতে দেওয়া হবে না।

নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান জানান, উভয় জেলার মালিক ও শ্রমিক সমিতির মধ্যে সৃষ্ট এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে এই বিষয়টি সমাধান করা হবে।

